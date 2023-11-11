У Кременчуці від централізованого опалення та гарячого води відключать ще один об'єкт

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 137

У Кременчуці надали згоду на відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води будівель на проспекті Свободи, 79, де знаходиться Придніпровський інститут «Міжрегіональна Академія Управління Персоналом».

Відповідне рішення виконкому депутати Кременчуцької міської ради затвердили під час п'ятого пленарного засідання позачергової XXII сесії 10 листопада.

Раніше ми писали про відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води трьох лікарень та «Міськсвітла».

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