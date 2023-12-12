«Дуже незручно»: що думають про вручення повісток у кафе та інших громадських місцях кременчужани

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 57

Протягом останніх днів у місті збільшилася кількість військових патрулів з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), про це кременчужани пишуть у соціальних мережах та повідомляють до нашої редакції. Також, у соціальних мережах з'явилося відео, де співробітники центру комплектування заходять у кафе в центрі Кременчука.

Тож, «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив дізнатися, що з цього приводу думають мешканці міста.

Нагадаємо, учора 11 грудня ситуацію прокоментував тимчасово виконуючий обов'язки начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП полковник Мирослав Волков. Він зазначив, що повістки у громадських місцях продовжать роздавати до кінця мобілізації.