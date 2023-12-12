На правобережжі Кременчука встановлюють новорічну ялинку

Біля Крюківського вагонобудівного заводу новорічну ялинку. Також працівники прикрашають святковою ілюмінацією ліхтарі біля прохідної заводу.
Цьогоріч головну ялинку правобережжя Кременчука встановлюють раніше, ніж зазвичай, адже з 1 вересня цього року Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер українські віряни відзначають усі християнські свята і дні на 13 днів раніше.
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