На правобережжі Кременчука встановлюють новорічну ялинку

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 245

Біля Крюківського вагонобудівного заводу новорічну ялинку. Також працівники прикрашають святковою ілюмінацією ліхтарі біля прохідної заводу.

Цьогоріч головну ялинку правобережжя Кременчука встановлюють раніше, ніж зазвичай, адже з 1 вересня цього року Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер українські віряни відзначають усі християнські свята і дні на 13 днів раніше.

Варто зауважити, що біля палацу культури «Нафтохімік» новорічне дерево встановлювати не будуть. Чи будуть встановлювати новорічну красуню біля заводу «Кредмаш» наразі невідомо.

А ось у Горішніх Плавнях, як і минулого року, прикрашають ялинку біля палацу культури.