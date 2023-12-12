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Кременчук, Культура, Кременчук

На правобережжі Кременчука встановлюють новорічну ялинку

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 245

 

Також монтують ілюмінацію

Біля Крюківського вагонобудівного заводу новорічну ялинку. Також працівники прикрашають святковою ілюмінацією ліхтарі біля прохідної заводу. 

Цьогоріч головну ялинку правобережжя Кременчука встановлюють раніше, ніж зазвичай, адже з 1 вересня цього року Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер українські віряни  відзначають усі християнські свята і дні на 13 днів раніше

У Кременчуці засяяли всі 4 основні ялинки міста
 
Варто зауважити, що біля палацу культури «Нафтохімік» новорічне дерево встановлювати не будуть. Чи будуть встановлювати новорічну красуню біля заводу «Кредмаш» наразі невідомо. 
А ось у Горішніх Плавнях, як і минулого року, прикрашають ялинку біля палацу культури. 
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: ялинка Новий рік Крюківський вагонзавод КВБЗ
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