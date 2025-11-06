У Кременчуці визначили, як проходитимуть новорічні та різдвяні свята

У Кременчуці новорічно-різдвяні свята зі святковими локаціями триватимуть із 5 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.
Згідно з документом, головну ялинку Кременчука мають встановити до 5 грудня, а святковим оформленням прикрасять сквер ім. О. Бабаєва та вулицю Соборну.
Упродовж святкового періоду департамент житлово-комунального господарства відповідатиме за технічний стан декорацій, управління культури і туризму — за звукове оформлення площі Перемоги, а ДСНС і поліція — за пожежну та громадську безпеку.
Також передбачено створення алгоритму дій на випадок повітряної тривоги.
Під час святкувань на площі діятимуть торговельні та розважальні локації, які мають працювати з дотриманням правил безпеки.
Охорону комунального майна забезпечуватиме «Муніципальна варта» з 15 листопада 2025 року до 26 січня 2026 року, а комунальники міського парку «Придніпровський» відповідатимуть за прибирання територій під час свят.
Таокж на головній площі Кременчука із 1 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року працюватиме ковзанка.
Нагадаємо, на площі Перемоги у Кременчуці вже почали монтувати новорічну ялинку.
