На головній площі Кременчука почали монтувати новорічну ялинку

Кременчук готується до новорічних свят: на площі Перемоги комунальники почали монтаж головної новорічної ялинки міста, передають журналісти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Разом з ялинкою монтують й інші святкові декорації, зокрема вже готова арка — вона завжди слугує символічним входом на невеличке рідзвяне містечко на площі.