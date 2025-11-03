ГО "Захист держави"
Кременчук

На головній площі Кременчука почали монтувати новорічну ялинку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 77 Коментарів: 1

 

Разом sз ялинкою монтують й інші святкові декорації

Кременчук готується до новорічних свят: на площі Перемоги комунальники почали монтаж головної новорічної ялинки міста, передають журналісти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

 

Разом з ялинкою монтують й інші святкові декорації, зокрема вже готова арка — вона завжди слугує символічним входом на невеличке рідзвяне містечко на площі.

Нагадаємо, у вересні міський голова Кременчука Віталій Малецький запевнив містян, що і новорічна ялинка, і святкові локації у місті будуть у такому ж форматі, як і попередні роки в умовах повномасштабної війни.

А торік у Кременчуці головну новорічну ялинку почали встановлювати в середині листопада, її ж урочисте відкриття відбулося 5 грудня.

Замінити ялинку на нову місто планує після перемоги. Орієнтовна вартість нового новорічного дерева — майже 3,5 млн грн. 


Автор: Яна Гудзь
Коментарі: 1

1 732
Andron777:
Сьогодні, 17:41

Ага і жовтопикого на неї повісити...kissing


0 0

Вверх