На головній площі Кременчука почали монтувати новорічну ялинку

Кременчук готується до новорічних свят: на площі Перемоги комунальники почали монтаж головної новорічної ялинки міста, передають журналісти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Разом з ялинкою монтують й інші святкові декорації, зокрема вже готова арка — вона завжди слугує символічним входом на невеличке рідзвяне містечко на площі.
Нагадаємо, у вересні міський голова Кременчука Віталій Малецький запевнив містян, що і новорічна ялинка, і святкові локації у місті будуть у такому ж форматі, як і попередні роки в умовах повномасштабної війни.
А торік у Кременчуці головну новорічну ялинку почали встановлювати в середині листопада, її ж урочисте відкриття відбулося 5 грудня.
Замінити ялинку на нову місто планує після перемоги. Орієнтовна вартість нового новорічного дерева — майже 3,5 млн грн.
