Новорічна ялинка у Кременчуці буде — Малецький

Сьогодні, 11:30

Святкові локації на головній площі міста плануються такі ж, як і в минулі роки в умовах воєнного стану

У Кременчуці на головній площі міста цьогоріч традиційно встановлять новорічну ялинку. Про те, якими будуть святкові локації, сьогодні, 30 вересня, розповів міський голова Віталій Малецький.

— Буде встановлена головна новорічна ялинка, святкова локація буде у форматі воєнному — так, як ми робимо це останні роки.

Малецький зазначив, що окрім ялинки будуть встановлені додаткові кріплення. Широкого формату святкування, зокрема встановлення сцени для проведення масових заходів, не планується.

Нагадаємо, торік у Кременчуці головну новорічну ялинку почали встановлювати в середині листопада, а урочисте її відкриття відбулося 5 грудня.

Замінити ж ялинку на нову місто планує після перемоги. Орієнтовна вартість нового новорічного дерева — майже 3,5 млн грн.