Святкові локації на головній площі міста плануються такі ж, як і в минулі роки в умовах воєнного стану
У Кременчуці на головній площі міста цьогоріч традиційно встановлять новорічну ялинку. Про те, якими будуть святкові локації, сьогодні, 30 вересня, розповів міський голова Віталій Малецький.
Малецький зазначив, що окрім ялинки будуть встановлені додаткові кріплення. Широкого формату святкування, зокрема встановлення сцени для проведення масових заходів, не планується.
Нагадаємо, торік у Кременчуці головну новорічну ялинку почали встановлювати в середині листопада, а урочисте її відкриття відбулося 5 грудня.
Замінити ж ялинку на нову місто планує після перемоги. Орієнтовна вартість нового новорічного дерева — майже 3,5 млн грн.
