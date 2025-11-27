Яйця та пальне дорожчають, а цукор та овочі дешевшають: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 121

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 27 листопада. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж цього тижня на Кременчуччині спостерігається зниження цін на цукор, овочі та картоплю, а подорожчали яйця, автогаз та дизельне пальне. При цьому два минулих тижні ціни на яйця знижувалися. А дизельне пальне дорожчає вже другий місяць.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

яйця курячі — на 4,55 грн за десяток;

крупа гречана — на 0,45 грн за кг;

молоко — на 0,20 грн за 0,9 літра;

автогаз — на 0,91 грн за літр;

дизельне пальне — на 0,50 грн за літр.

подешевшали:

цукор — на 2,00 грн за кг;

буряк — на 0,95 грн за кг;

капуста — на 0,62 грн за кг;

цибуля — на 0,47 грн за кг;

морква — на 0,38 грн за кг.

картопля — на 0,23 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін від Держпродспоживслужби. Минулого четверга ми писали, що на Кременчуччині яйця та картопля подешевшали, а подорожчало лише дизельне пальне.