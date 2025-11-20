Яйця та картопля дешевшають, а дорожчає лише дизельне пальне: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 195

Дизельне пальне дорожчає вже другий місяць поспіль

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 20 листопада. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається зниження цін на низку продуктів харчування, а подорожчало лише дизельне пальне. Воно дорожчає вже другий місяць поспіль.

Найбільше подешевшали яйця та картопля. При цьому ціни на яйця знижуються другий тиждень. Подешевшали також деякі овочі та молоко.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

дизельне пальне — на 0,75 грн за літр;

подешевшали:

яйця курячі — на 2,20 грн за десяток;

молоко — на 1,25 грн за 0,9 літра;

картопля — на 1,78 грн за кг;

капуста — на 0,65 грн за кг;

морква — на 0,59 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін від Держпродспоживслужби. Минулого четверга ми писали, що на Кременчуччині продовжує дорожчати яловичина, а свинина подешевшала.