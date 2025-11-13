Олена Шуляк
Кременчук, Гроші, Споживач

Яловичина продовжує дорожчати, а свинина подешевшала: тижневий моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 10:32

 

Цього тижня яйця почали дешевшати

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 13 листопада. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається подорожчання цін на низку продуктів харчування та автомобільне пальне. Яловичина продовжує дорожчати третій тиждень поспіль, причому на однакову суму — середні ціни на це м'ясо зросли за минулий тиждень на 11 грн, так само як і попередні два тижні. Подорожчали також гречка, молоко зі сметаною та автомобільне пальне.

А яйця, які безперервно дорожчали три місяці поспіль, минулого тижня подешевшали. Знизилися ціни також на картоплю та овочі, а найбільше подешевшала свинина.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

  • яловичина — на 11,00 грн за кг;
  • молоко — на 0,40 грн за 0,9 літра;
  • крупа гречана — на 0,65 грн за кг;
  • сметана, 15% — на 1,10 грн за 0,4 літра
  • дизельне пальне — на 0,75 грн за літр;
  • газ для автомобілів — на 0,34 грн за літр.

подешевшали:

  • свинина — на 6,00 грн за кг;
  • яйця курячі — на 0,80 грн за десяток;
  • картопля — на 0,68 грн за кг;
  • буряк — на 0,33 грн за кг;
  • капуста — на 0,25 грн за кг;
  • морква — на 0,13 грн за кг.

 

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін від Держпродспоживслужби. Минулого четверга ми писали про дивний моніторинг цін від Держпродспоживслужби – згідно з ним на Кременчуччині два тижні поспіль майже все дорожчало на одну й ту ж суму.

Автор: Віктор Крук
Коментарі: 1

1 745
Andron777:
Сьогодні, 10:57

Колись сало було майже в два рази дешевше від м'яса, а зараз навпаки м'ясо в два рази дешевше ніж сало. О дива!


