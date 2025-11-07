Дивний моніторинг цін від Держпродспоживслужби: на Кременчуччині два тижні майже все дорожчає однаково

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 217

У звіті чиновників за минулий та позаминулий тиждень ціни на більшість товарів зростали на одну й ту ж суму — до копійки

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 6 листопада. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається подорожчання цін на низку продуктів харчування та автомобільне пальне. Продовжує дорожчати яловичина — середні ціни зросли за тиждень на 11 грн, а максимальна ціна перевалила за 336 грн за кілограм. Третій місяць поспіль продовжують дорожчати яйця. Минулого тижня також зросли ціни на молоко, сметану, гречку, дизельне пальне та автогаз. А знизилися ціни лише на картоплю та капусту.

Вивчаючи моніторинг цін на соціально значущі товари від Держпродспоживслужби, ми помітили одну дивну обставину — зростання цін майже на всі товари за минулий тиждень повністю збіглося зі зростанням цін за позаминулий тиждень (станом на 30 жовтня). Так яловичина за моніторингом Держпродспоживслужби два тижні поспіль дорожчає на 11 грн. Проте, її середня ціна (279 грн) у таблиці моніторингу чомусь не змінюється. Так само з молоком — однакове подорожчання у двох тижневих моніторингах на 1,35 грн без зміни середньої ціни. З гречкою ситуація аналогічна — зростання два тижні поспіль на 0,65 грн без зміни середньої ціни. Так само з подорожчанням буряка і здешевленням картоплі — у новому моніторингу не змінена жодна цифра у порівнянні з моніторингом на 30 жовтня. Автомобільний газ теж дивним чином дорожчав за минулий тиждень на 34 копійки — так само як і за позаминулий (збіг?), але при цьому його середня ціна залишилася на тому ж рівні — 34,98 грн!

Дивна статистика від державного органу. Можливо, чиновники забули виправити цифри чи просто полінилися? Проте, треба віддати данину, що у новому тижневому моніторингу цін на 6 листопада все ж таки є деякі виправлення у порівнянні з моніторингом за 30 жовтня — яйця подорожчали на 1 грн (минулого разу на 2 грн) і, відповідно, збільшена їх середня ціна на 1 грн. Так само з дизельним пальним — воно подорожчало на 1 грн, а минулого разу на 50 копійок. До того ж ще додана сметана.

Тож дещо в новому моніторингу змінилося, і казати, що чиновники просто переправили дату (30 жовтня на 6 листопада) — не можна. У дивних збігах цінових трендів на Кременчуччині за останні два тижні наші читачі можуть переконатися самі — нижче надаємо моніторинг цін від Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби за ці тижні.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін від Держпродспоживслужби. Минулого четверга ми писали, що на Кременчуччині рекордно подорожчали яловичина та яйця, а подешевшала лише картопля. Цього тижня, якщо вірити Держпродспоживслужбі, ситуація аналогічна.