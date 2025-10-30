На Кременчуччині рекордно подорожчали яловичина та яйця, а подешевшала лише картопля — моніторинг цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 30 жовтня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається подорожчання цін на низку продуктів харчування та автомобільне пальне. Рекордно подорожчала яловичина — середні ціни зросли за тиждень аж на 11 грн, а максимальна ціна перевалила за 336 грн за кілограм. Третій місяць поспіль продовжую дорожчати яйця. Минулого тижня також зросли ціни на молоко, гречку, дизельне пальне та автогаз. А знизилися ціни лише на картоплю.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

яловичина — на 11,00 грн за кг;

яйця курячі — на 2,00 грн за десяток;

молоко — на 1,35 грн за 0,9 літра;

крупа гречана — на 0,65 грн за кг;

капуста — на 0,20 грн за кг;

буряк — на 0,10 грн за кг.

дизельне пальне — на 0,50 грн за літр;

газ для автомобілів — на 0,34 грн за літр.

подешевшали:

картопля — на 0,30 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін від Держпродспоживслужби. Минулого четверга ми писали, що на Кременчуччині подорожчали яйця та курятина, а цукор та овочі подешевшали.