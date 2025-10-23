ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші, Споживач

На Кременчуччині подорожчали яйця та курятина, а цукор та овочі подешевшавшали — моніторинг цін

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 45

 

Яйця дорожчають вже два місяці поспіль

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 23 жовтня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається зниження цін на цукор та овочі «борщового набору». А ціни на яйця та м'ясо птиці за тиждень суттєво зросли. Яйця дорожчають вже два місяці поспіль.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

  • яйця курячі — на 5,50 грн за десяток;
  • птиця (тушки курячі) — на 2,50 грн за кг;
  • крупа гречана — на 0,95 грн за кг;
  • капуста — на 0,20 грн за кг.

подешевшали:

  • цукор — на 0,70 грн за кг;
  • цибуля ріпчаста — на 0,90 грн за кг;
  • буряк — на 0,49 грн за кг;
  • морква — на 0,37 грн за кг;
  • картопля — на 0,40 грн за кг.

 

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін від Держпродспоживслужби. Минулого четверга ми писали, що на Кременчуччині подорожчали яйця та овочі «борщового набору», а цукор подешевшав.

Минулої п'ятниці ми розповіли про осінній ринок у Кременчуці: м’ясо й молочна продукція подорожчали, а овочі дешевшають.

Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район моніторинг цін Кременчуцька РВА
