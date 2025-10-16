Олена Шуляк
Кременчук, Гроші, Споживач

На Кременчуччині подорожчали яйця та овочі «борщового набору», а цукор подешевшав — моніторинг цін

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 72

 

Яйця дорожчають другий місяць поспіль

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 16 жовтня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається зниження цін на цукор та молоко. А ціни на яйця за тиждень зросли аж на 3 грн. Вони дорожчають вже другий місяць поспіль. Після поступового здешевлення почали дорожчати й овочі «борщового набору».

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

  • яйця курячі — на 3,00 грн за десяток;
  • капуста — на 0,40 грн за кг;
  • буряк — на 0,39 грн за кг;
  • морква — на 0,17 грн за кг;

подешевшали:

  • цукор — на 0,70 грн за кг;
  • молоко — на 0,35 грн за 0,9 літра;
  • цибуля ріпчаста — на 0,30 грн за кг.

 

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін від Держпродспоживслужби. На початку жовтня ми повідомляли, що на Кременчуччині подорожчали яйця та гречка, а подешевшали бензин та овочі «борщового набору».

Нещодавно ми писали, що у вересні 2025 року споживчі ціни на Полтавщині зросли лише на 0,1% порівняно з серпнем. Від початку року індекс інфляції в області становить 5,8%, тоді як загалом по Україні — 6,4%.

Автор: Віктор Крук
Теги: моніторинг цін Держпродспоживслужба Кременчуцький район
