На Кременчуччині подорожчали яйця та овочі «борщового набору», а цукор подешевшав — моніторинг цін

Яйця дорожчають другий місяць поспіль
Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 16 жовтня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.
Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається зниження цін на цукор та молоко. А ціни на яйця за тиждень зросли аж на 3 грн. Вони дорожчають вже другий місяць поспіль. Після поступового здешевлення почали дорожчати й овочі «борщового набору».
Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень
подорожчали:
подешевшали:
У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін від Держпродспоживслужби. На початку жовтня ми повідомляли, що на Кременчуччині подорожчали яйця та гречка, а подешевшали бензин та овочі «борщового набору».
Нещодавно ми писали, що у вересні 2025 року споживчі ціни на Полтавщині зросли лише на 0,1% порівняно з серпнем. Від початку року індекс інфляції в області становить 5,8%, тоді як загалом по Україні — 6,4%.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.