На Полтавщині подорожчав одяг і послуги освіти — управління статистики

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 302

Найбільше подешевшали фрукти та овочі, а от одяг і освіта – помітно зросли в ціні

У вересні 2025 року споживчі ціни на Полтавщині зросли лише на 0,1% порівняно з серпнем. Від початку року індекс інфляції в області становить 5,8%, тоді як загалом по Україні — 6,4%. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації з посиланням на інформацію Головного управління статистики у Полтавській області.

За місяць продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,9%. Найбільше впали в ціні фрукти (–17,1%) та овочі (–7,6%). Також знизилися ціни на яйця (–1,6%), сало (–1,0%), цукор (–0,5%), кондитерські вироби з борошна (–0,2%).

Натомість подорожчали продукти переробки зернових (+2,8%), олія соняшникова (+2,6%), масло (+2,1%), молоко (+2,0%), риба (+1,6%), хліб (+1,2%), м’ясо та м’ясопродукти (+0,8%), сир (+0,8%), рис (+0,7%), макарони (+0,4%).

Ціни на тютюн загалом зросли на 0,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,9%. Алкогольні напої подешевшали на 0,1%.

Найбільше у вересні подорожчали одяг і взуття — на 8,6% (одяг +9,2%, взуття +7,9%), а також послуги освіти — на 10,1%. Зокрема, послуги середньої освіти подорожчало на 17,5%, а вищої — на 11,2%.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Кременчуцькому районі спостерігалось зниження цін на бензин, картоплю та сезонні овочі «борщового набору». Найбільше подешевшали цибуля та капуста. А ціни на яйця та крупу гречану зросли. Яйця поступово дорожчають вже другий місяць поспіль.