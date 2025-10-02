На Кременчуччині подорожчали яйця та гречка, а подешевшали бензин та овочі «борщового набору» — моніторинг цін

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 310

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 2 жовтня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається зниження цін на бензин, картоплю та сезонні овочі «борщового набору». Найбільше подешевшали цибуля та капуста. А ціни на яйця та крупу гречану зросли. Яйця поступово дорожчають вже другий місяць поспіль.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Ягоди, фрукти та овочі дешевшають та дорожчають відповідно до сезону. Проте, більшість з них не потрапляє в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

яйця курячі — на 2,50 грн за десяток;

крупа гречана — на 1,85 грн за 0,8 кг;

автогаз — на 0,16 грн за літр.

подешевшали:

цибуля ріпчаста — на 2,76 грн за кг;

капуста — на 2,40 грн за кг;

морква — на 1,45 грн за кг;

картопля — на 0,57 грн за кг;

буряк — на 0,33 грн за кг;

цукор — на 0,50 грн за кг;

бензин — на 1,01 грн за літр.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін від Держпродспоживслужби. У вересні ми повідомляли, що на Кременчуччині подешевшали овочі «борщового набору», а яйця дорожчають.