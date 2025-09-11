На Кременчуччині подешевшали овочі «борщового набору», а яйця дорожчають — моніторинг цін

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 82

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 11 вересня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається зниження цін на сезонні овочі «борщового набору». Подешевшали цибулі, капуста, морква, буряк та капуста. Масло вершкове дешевшає вже другий тиждень поспіль.

А от вартість картоплі трохи зросла. Після літнього здешевшання яєць вони також стали дорожчати.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Літні ягоди, фрукти та овочі дешевшають та дорожчають відповідно до сезону. Проте, більшість з них не потрапляє в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

яйця курячі — на 0,20 грн за десяток;

сметана, 15% — на 0,15 грн за 0,4 кг;

картопля — на 0,06 грн за кг.

подешевшали:

цибуля ріпчаста — на 1,10 грн за кг;

буряк — на 0,34 грн за кг;

морква — на 0,27 грн за кг;

капуста — на 0,02 грн за кг;

масло вершкове — на 0,30 грн за 0,18 кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін від Держпродспоживслужби. Тижнем раніше ми повідомляли, що у Кременчуцькому районі подешевшали капуста, картопля та яйця, а подорожчала цибуля.