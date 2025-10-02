Посадовця з Полтавщини судитимуть за зловживання на понад 850 тис. грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 198

Йдеться про договір оренди землі у Гоголівській селищній раді

Прокурори Миргородської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно посадовця Гоголівської селищної ради. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що завдало громаді значних збитків. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, у січні 2022 року чиновник підписав договір оренди із приватним товариством, за яким майже 10 гектарів земель промисловості передали як землі сільськогосподарського призначення. Унаслідок цього громада недоотримала понад 850 тисяч гривень через занижену орендну плату.

Посадовцю інкримінують ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем з тяжкими наслідками). Крім того, прокурори пред’явили до обвинуваченого позов для відшкодування збитків.

Слідчі дії проводили співробітники Миргородського райвідділу поліції та спецполіції Полтавського райуправління.

Нагадаємо, що на Полтавщині також судитимуть експосадовця ОВА за зловживання службовим становищем при розробці проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Диканський».