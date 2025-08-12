Посадовця Гоголівської селищної ради підозрюють у зловживанні службовим становищем

На Полтавщині посадовця Гоголівської селищної ради підозрюють у зловживанні службовим становищем зі збитками у майже 1 мільйон гривень. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, у січні 2022 року чоловік підписав договір оренди з приватним товариством, за яким майже 10 га земель промисловості були передані як землі сільськогосподарського призначення.

Такі дії призвели до заниження розміру орендної плати та завдали територіальній громаді збитків на понад 850 тисяч гривень.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили зловживання під час укріплення берегової лінії Кременчуцького водосховища біля села Мозоліївка. Збитки, за оцінками слідства, перевищують 10,4 мільйона гривень. Під підозру потрапили підрядник та інженер з технагляду.