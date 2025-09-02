ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть експосадовця ОВА за зловживання службовим становищем

Сьогодні, 15:38 Переглядів: 357

 

Через його дії бюджет втратив майже 760 тисяч гривень

На Полтавщині колишнього посадовця Департаменту екології та природних ресурсів ОВА обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що завдало державі значних збитків. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратурі.

За даними слідства, у 2021 році департамент уклав договір із місцевим товариством на суму майже 760 тис. грн щодо розробки проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Диканський».

Попри те, що умови договору не були виконані у повному обсязі, документ не затвердила Полтавська облрада і він не мав погодження землекористувачів, посадовець підписав акт приймання-передачі послуг. На цій підставі підприємство безпідставно отримало з бюджету кошти.

Експосадовцю інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Окрім кримінального провадження, прокурори пред’явили до нього позов на суму збитків для відшкодування бюджету.

Нагадаємо, на початку літа у Полтаві на хабарі затримали керівника департаменту екології ОВА.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
