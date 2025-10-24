Анафілактичний шок: як розпізнати і врятувати життя - поради від газети "Для дому і сім'ї"

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 76

Стан може розвиватися швидко і становить загрозу для життя, якщо не вжити належних заходів

Анафілактичний шок — це гостра системна алергічна реакція, яка виникає в результаті дії певних алергенів. Вона може розвиватися за кілька хвилин після контакту з алергеном і призводити до критичного зниження артеріального тиску, утрудненого дихання, втрати свідомості та навіть смерті.

Під час анафілактичного шоку імунна система людини реагує надмірно на алерген, виділяючи велику кількість гістаміну та інших хімічних речовин у кров. Це призводить до розширення судин, зниження тиску та виникнення набряків, що може перекрити дихальні шляхи.

Причини анафілактичного шоку

Харчові продукти . Найчастіше анафілаксію викликають горіхи (особливо арахіс), молоко, яйця, риба, морепродукти та деякі види фруктів, як-от полуниця.

. Найчастіше анафілаксію викликають горіхи (особливо арахіс), молоко, яйця, риба, морепродукти та деякі види фруктів, як-от полуниця. Ліки . Пеніцилін та інші антибіотики, а також деякі анестетики та протизапальні препарати можуть стати причиною анафілактичного шоку.

. Пеніцилін та інші антибіотики, а також деякі анестетики та протизапальні препарати можуть стати причиною анафілактичного шоку. Укуси комах . Оси, бджоли, джмелі та інші комахи можуть викликати анафілаксію у чутливих людей.

. Оси, бджоли, джмелі та інші комахи можуть викликати анафілаксію у чутливих людей. Латекс. Контакт з латексними виробами (рукавички, катетери) може викликати важку алергічну реакцію.

Контакт з латексними виробами (рукавички, катетери) може викликати важку алергічну реакцію. Фізичне навантаження. В окремих випадках анафілактичний шок може бути викликаний фізичним навантаженням, особливо якщо воно поєднується зі вживанням певних продуктів або медикаментів.

Симптоми анафілактичного шоку

Симптоми з’являються раптово і прогресують дуже швидко. До основних належать:

Утруднене дихання

Зниження артеріального тиску

Шкірні реакції

Шлунково-кишкові симптоми

Прискорене серцебиття

Відчуття тривоги або паніки

Невідкладна допомога при анафілактичному шоці має бути надана негайно, оскільки кожна хвилина є критичною.

Треба викликати швидку допомогу. Це перший і найважливіший крок. Під час виклику обов’язково зазначте, що є підозра на анафілактичний шок.

Якщо у вас є автоін’єктор з адреналіном (епінефрином), негайно використовуйте його. Ін’єкція зазвичай робиться в зовнішню частину стегна. Адреналін діє швидко, звужуючи судини і розслаблюючи м’язи дихальних шляхів, що полегшує дихання.

Якщо людина при свідомості, покладіть її на спину та підніміть ноги, щоб поліпшити кровообіг. Якщо вона не дихає або втрачає свідомість, розпочніть серцево-легеневу реанімацію (штучне дихання та непрямий масаж серця).

Відкрийте вікна або двері, щоб забезпечити приплив свіжого повітря, та усуньте будь-які фактори, що можуть ускладнювати дихання.

Після введення адреналіну можна застосувати антигістамінні препарати, якщо вони є в наявності, проте їх дія буде повільнішою, ніж дія адреналіну.

Не залишайте людину одну, поки не прибуде медична допомога. Стежте за станом і при необхідності надайте додаткову допомогу.

Профілактика анафілактичного шоку — це насамперед уникнення контактів з відомими алергенами та готовність до надання допомоги в екстрених ситуаціях.

Регулярні консультації з алергологом допоможуть визначити потенційні ризики та розробити план дій на випадок анафілактичного шоку.