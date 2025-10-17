Олена Шуляк
Топ новина, Кременчук, Споживач

Осінній ринок у Кременчуці: м’ясо й молочка подорожчали, овочі навпаки дешевшають

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 633

Осінній вибір овочів і фруктів — найбагатший у році, тож зараз найкращий час робити запаси на зиму

У четвер, 17 жовтня, «Телеграф» перевірив ціни на центральному ринку Кременчука. Ми подивилися, скільки нині коштують овочі, фрукти, ягоди, м'ясо, молочна продукція та сезонні квіти.

Молочні продукти

Продавці кажуть: подорожчали корми і комунальні послуги — тож ціни зростають.

  • Домашнє молоко — 40 грн/л
  • Сметана — 180 грн/кг
  • Вершки — 400 грн/л
  • Сир — 140–180 грн/кг
  • Масло — 450–500 грн/кг

М’ясо і риба

М’ясо — стабільно популярне, хоч і дороге.

  • Курятина (домашня) — 150 грн/кг
  • Сало — 400 грн/кг
  • Свинина (м’якоть) — 270 грн/кг
  • Ошийок і балик — по 300 грн/кг
  • Ребра, підчеревина — 230 грн/кг
  • Нога на холодець — 75 грн/кг
  • Яловичина (м’якоть) — 340 грн/кг
  • Яловичина ошийок — 300 грн/кг
  • Гуляш — 230 грн/кг
  • Яловичина на кості — 200 грн/кг
  • Оселедець — 160–165 грн/кг

Продавці кажуть, що закупівля дорога, тому й націнка мінімальна.

Овочі

На прилавках багато вітчизняних овочів нового врожаю.

  • Картопля — 20 грн/кг
  • Морква — 20 грн/кг
  • Цибуля — 60 грн/кг
  • Цвітна капуста — 70 грн/кг
  • Перець болгарський — 100 грн/кг
  • Огірки — 110–120 грн/кг
  • Помідори — від 60 до 95 грн/кг (залежно від сорту й розміру)
  • Печериці — 145 грн/кг
  • Імбир — 180 грн/кг
  • Перець чилі — 135 грн/кг
  • Зелень (петрушка) — по 10 грн за пучок

Фрукти

Осінній сезон — у розпалі, і вибір великий.

  • Яблука — 45 грн/кг (сорти «Ліза», «Чемпіон», «Симиренка», «Моді», «Пепін»)
  • Груші — 100 грн/кг (сорти «Сєра», «Лісопадна»)
  • Сливи — 50–70 грн/кг
  • Банани — 70 грн/кг
  • Мандарини — 135 грн/кг
  • Апельсини — 100 грн/кг
  • Лимони — 110 грн/кг
  • Ківі — 140 грн/кг

Інше

  • Часник — 120 грн/кг (вітчизняний, сорти «борщівський»)
  • Калина — 50 грн за пучок

Осінні квіти

До середини жовтня на ринку — багато хризантем. Горщик із квітами коштує від 180 до 200 грн залежно від розміру. Продають рослини різних кольорів — жовті, бордові, рожеві, фіолетові.

Для порівняння

На початку літа (у червні):

  • Свинина на кістці — 160 грн/кг,
  • Сало — від 120 грн/кг,
  • Молоко — 30–35 грн/л,
  • Сир (творог) — 100–120 грн/кг.

Нагадаємо, станом на 16 жовтня у Кременчуцькому районі подорожчали яйця та овочі «борщового набору», а цукор подешевшав.


