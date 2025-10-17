Осінній ринок у Кременчуці: м’ясо й молочка подорожчали, овочі навпаки дешевшають

Осінній вибір овочів і фруктів — найбагатший у році, тож зараз найкращий час робити запаси на зиму
У четвер, 17 жовтня, «Телеграф» перевірив ціни на центральному ринку Кременчука. Ми подивилися, скільки нині коштують овочі, фрукти, ягоди, м'ясо, молочна продукція та сезонні квіти.
Молочні продукти
Продавці кажуть: подорожчали корми і комунальні послуги — тож ціни зростають.
- Домашнє молоко — 40 грн/л
- Сметана — 180 грн/кг
- Вершки — 400 грн/л
- Сир — 140–180 грн/кг
- Масло — 450–500 грн/кг
М’ясо і риба
М’ясо — стабільно популярне, хоч і дороге.
- Курятина (домашня) — 150 грн/кг
- Сало — 400 грн/кг
- Свинина (м’якоть) — 270 грн/кг
- Ошийок і балик — по 300 грн/кг
- Ребра, підчеревина — 230 грн/кг
- Нога на холодець — 75 грн/кг
- Яловичина (м’якоть) — 340 грн/кг
- Яловичина ошийок — 300 грн/кг
- Гуляш — 230 грн/кг
- Яловичина на кості — 200 грн/кг
- Оселедець — 160–165 грн/кг
Продавці кажуть, що закупівля дорога, тому й націнка мінімальна.
Овочі
На прилавках багато вітчизняних овочів нового врожаю.
- Картопля — 20 грн/кг
- Морква — 20 грн/кг
- Цибуля — 60 грн/кг
- Цвітна капуста — 70 грн/кг
- Перець болгарський — 100 грн/кг
- Огірки — 110–120 грн/кг
- Помідори — від 60 до 95 грн/кг (залежно від сорту й розміру)
- Печериці — 145 грн/кг
- Імбир — 180 грн/кг
- Перець чилі — 135 грн/кг
- Зелень (петрушка) — по 10 грн за пучок
Фрукти
Осінній сезон — у розпалі, і вибір великий.
- Яблука — 45 грн/кг (сорти «Ліза», «Чемпіон», «Симиренка», «Моді», «Пепін»)
- Груші — 100 грн/кг (сорти «Сєра», «Лісопадна»)
- Сливи — 50–70 грн/кг
- Банани — 70 грн/кг
- Мандарини — 135 грн/кг
- Апельсини — 100 грн/кг
- Лимони — 110 грн/кг
- Ківі — 140 грн/кг
Інше
- Часник — 120 грн/кг (вітчизняний, сорти «борщівський»)
- Калина — 50 грн за пучок
Осінні квіти
До середини жовтня на ринку — багато хризантем. Горщик із квітами коштує від 180 до 200 грн залежно від розміру. Продають рослини різних кольорів — жовті, бордові, рожеві, фіолетові.
Для порівняння
На початку літа (у червні):
- Свинина на кістці — 160 грн/кг,
- Сало — від 120 грн/кг,
- Молоко — 30–35 грн/л,
- Сир (творог) — 100–120 грн/кг.
Нагадаємо, станом на 16 жовтня у Кременчуцькому районі подорожчали яйця та овочі «борщового набору», а цукор подешевшав.