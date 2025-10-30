Азов Супровід: служба, яка не залишає своїх на полі бою

Дізнайтеся, що таке патронатна служба Азову, як працює Азов Супровід і чим вона важлива для поранених та їхніх сімей.
Ця війна триває довго. Ми всі це знаємо. Але тримається вона не лише на шоломах і дронах. Вона — на плечах людей. Тих, хто не просто воює, а виживає. Тих, хто мовчки повертається після поранень, хто тримає зв’язок із реальністю, коли біль тисне в грудях. Ветерани, поранені, родини військових — це тил, що часто залишають поза кадром. Але саме на ньому все і стоїть.
Саме для них у 12-й бригаді спеціального призначення «Азов» діє служба супроводу — відома також як Азов Супровід.
Що таке патронатна служба Азову? Це не лише допомога. Це — супровід. Багаторівнева система підтримки, яка включає:
Ці напрямки — не просто про сервіси. Це про гідність. Про те, що боєць залишається цінним і важливим не лише в строю, а й після поранення або звільнення з полону.
Служба супроводу почала свою роботу з підтримки полонених, звільнених 24 серпня 2024 року. Відтоді — жодного дня без нових кейсів, нових поранених, нових родин, яким потрібна допомога.
І це — не тимчасова ініціатива. Це довгострокова система. Бійці «Азову», які звертаються до служби, отримують не разову підтримку, а супровід до моменту повної реінтеграції: повернення в стрій або до цивільного життя. Саме тому у назві підрозділу — «Супровід», а не «Патронат». Бо мова не про опіку, а про партнерство.
Азов. Супровід — це не сервіс. Це — зв'язок. Зв’язок із тими, хто був на передовій і повернувся. Зв’язок із тими, хто ще в шпиталі. І з тими, хто вже вдома, але з іншими битвами. «Азов. Супровід» — це відповідь на запит, який не можна ігнорувати: що далі з бійцем, коли бої позаду, але наслідки — ще з ним?
«Супровід» не замінює сім’ю. І не диктує, як має бути. Це сервіс, що підтримує. Іде поруч. Спокійно, точно, надійно. Військовий сам визначає, коли йому потрібна допомога. І який саме напрям — медичний, психологічний, побутовий чи професійний.
У команді — нейробіологи, менеджери, ветерани, які знають, що таке повертатись.
Основні напрямки роботи:
Немає універсальних сценаріїв. Є маршрут — для кожного свій.
Дехто повертається в стрій. Хтось іде у волонтерство. Інші починають працювати з дітьми або в цивільних компаніях. Завдання «Супроводу» — не вести, а бути поряд. Щоб перехід від «до» до «після» не став прірвою.
Це і є патронатна служба Азову. Але в «Супроводі» не люблять це слово. Бо тут — не патрони, а партнери. Не спостерігачі, а союзники. І головне — не тимчасово, а на довго.
Перейдіть на сайт Азов Супровід azov.care — і дізнайтеся, як працює служба, яку інші підрозділи вже ставлять собі за приклад.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.