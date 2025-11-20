У Кременчуці виконком замовив авторський нагляд за будівництвом нового ветеранського простору

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 82

Виконавчий комітет замовив авторський нагляд за будівництвом ветеранського простору у Кременчуці. Нагляд здійснюватиме ФОП Світлана Михайлусь, яка розробляла проєктно-кошторисну документацію для будівництва. Про це стало відомо з системи Prozorro.

Авторський нагляд коштуватиме громаді 280 тисяч гривень. За даними YouControl та Clarity Project, ФОП зареєстроване у 2023 році у Дніпропетровській області, місто Кам’янське. Основний вид діяльності — інша професійна, наукова та технічна діяльність. Для підприємиці участь у держзакупівлях є вже другою.

Проєктувальниця стежитиме, щоб будівництво виконувалося відповідно до затвердженого проєкту та щоб не відбувалося неконтрольованих змін, які можуть вплинути на безпеку або функціональність об’єкта.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді планують звести великий Простір для ветеранів у рамках державної програми — це буде мультифункціональне приміщення, розповіла заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова.

У серпні Кременчуцький виконавчий комітет замовив розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво ветеранського простору у громаді за понад 1 млн грн. Раніше загальна сума проєкту становила понад 106 мільйонів гривень, втім на сьогодні вона зросла до понад 132 мільйони. Кременчук планував виділити з міського бюджету 42,6 млн гривень, державний бюджет покриватиме понад 62 млн гривень. Втім у повідомленні про намір укласти договір вказано, що місцевий бюджет покриє понад 70 мільйонів гривень.

У жовтні виконком замовив будівництво простору. Підрядник має виконати від фундаментних робіт до благоустрою території.

Єдиним учасником у аукціоні на будівництво ветеранського простору у Кременчуці, що розташовуватиметься на розі вулиць Флотської та Велика набережна, стало приватне підприємство науково-виробниче «Укрекоспецпроект».

Водночас журналісти видання «МедіаДоказ» виявили у кошторисах можливі переплати на матеріалах щонайменше на 2 мільйони гривень. Міський голова Віталій Малецький заявив, що «по тим кошторисам жодної копійки ще не платили і платити не будемо, поки не перевіримо все».