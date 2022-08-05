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Замість Гвардійської – Гвардійська: встигніть проголосувати за перейменування вулиць Кременчука

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 605

 

До завершення голосування першої частини вулиць залишилося трохи більше двох днів

Голосування за перейменування перших 30 вулиць Кременчука, в рамках «дерусифікації», добігає до свого завершення. Більшість кременчужан вже визначилися зі своїми вподобаннями, проте якщо ви ще не голосували – пропонуємо вам віддати свій голос.

Два Скрябіна, замість Гвардійської - Гвардійська, а замість Гомельської – Гостомельська

За понад два тижні голосування кременчужани віддали 10 677 голосів обираючи нові назви 30 вулицям Кременчука та Потоків. Серед пропозицій звучали імена живих людей, так наприклад люди пропонували перейменувати вулицю на честь Ілона Маска, Ліни Костенко та екс командира 36 бригади Сергія Волинського, який тимчасово перебуває у російському полоні.

Дослухалися представники комісії з перейменування й додали пропозицію побратима загиблого Сергія Мехеди, яку надсилали у вигляді петиції.

Військові прохають називати вулиці Кременчука на честь загиблих героїв
 

Як проголосувати

Голосування завершується 7 серпня. Ви ще встигаєте проголосувати онлайн. Як це зробити на сайті мерії Кременчука?

Віддай свій голос: стартує голосування за перейменування вулиць у Кременчуці

Автор матеріалу зізнається чесно, що віддати свій голос вийшло не одразу. Через  систему ID.GOV.UA зайти не вдалося, як за підтримки Дії так і банку. А ось проблем з електронною адресою не виникло, адже реєструвалася раніше, щоб проголосувати за перейменування вулиць в рамках декомунізації. 

 

 

 

 


Вподобання кременчужан

До завершення голосування залишається два дні. Ви ще встигаєте віддати свій голос до 7 серпня на сайті мерії Кременчука.

Станом на 5 серпня вподобання містян виглядають наступним чином. Якщо на вулиці 1905 року на початку лідирувала вулиці Хлібна, то зараз більшістю голосів лідирує вулиця Устимовича. Вулицю Гвардійську хочуть перейменувати на вулицю Гвардійську! Змінив лише значення нової/старої назви вулиці.

Йде запекла боротьба у голосування за перейменування вулиці Героїв Бреста. Там з невеликою різницею перемагає вулиці Водоканальська, хоча не відстає вулиця на честь Маріуполя.

Вулицю Гомельську хочуть перейменувати на вулицю Гостомельську, місто-герой, де знаходився найбільший літак у світі – Мрія.

Кременчужани дуже шанують співака Андрія Кузьменка (Скрябіна), тому одразу на двох вулицях така назва лідирує у голосуванні. Замість вулиць Ватутіна та Генерала Іренєєва.

У голосуванні за перейменування тупика Генерала Карбишева лідирує тупик імені Максима Левіна - українського фотографа, якого вбили росіяни. Саме його фото Кременчуцький Телеграф використовував у своїх публікаціях на початку повномасштабної російсько-української війни.

 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування дерусифікація декомунізація
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