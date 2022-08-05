На минулих вихідних у Кременчуці мало не потонули двоє людей

Двох людей, що ледь не потонули, витягнули з води минулими вихідними кременчуцькі рятувальники. Про це повідомляє пресслужба мерії.
Один випадок стався на Дніпрі, другий — на Сухому Кагамлику. Рятувальникам вдалося врятувати життя 24-річному чоловіку і 7-річному хлопчику.
За безпекою на місцях купання у нашому місті слідкують матроси–рятувальники з КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС». Всього з початку року вони витягнули з води дев’ять людей. Але двоє людей цього літа все ж потонули.
Попереду вихідні дні, тож багато хто з жителів та гостей міста знову підуть відпочивати до річки. Щоб відпочинок був безпечним, рятувальники закликають не нехтувати елементарними правилами:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер