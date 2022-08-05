На минулих вихідних у Кременчуці мало не потонули двоє людей

Сьогодні, 19:38 Переглядів: 269

Це були 24-річний чоловік і 7-річний хлопчик

Двох людей, що ледь не потонули, витягнули з води минулими вихідними кременчуцькі рятувальники. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Один випадок стався на Дніпрі, другий — на Сухому Кагамлику. Рятувальникам вдалося врятувати життя 24-річному чоловіку і 7-річному хлопчику.

За безпекою на місцях купання у нашому місті слідкують матроси–рятувальники з КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС». Всього з початку року вони витягнули з води дев’ять людей. Але двоє людей цього літа все ж потонули.

Попереду вихідні дні, тож багато хто з жителів та гостей міста знову підуть відпочивати до річки. Щоб відпочинок був безпечним, рятувальники закликають не нехтувати елементарними правилами: