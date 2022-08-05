Веслувальникам знову дозволять тренування на воді

В райадміністрації мають переглянути рішення
Веслувальникам на байдарках та каное, що тренуються в спортивних школах Кременчука, знов дозволять тренування. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час онлайн-брифінгу, Кременчуцька РВА найближчим часом перегляне раніше прийняте рішення.
Нагадаємо, після новин про скандал із виходом яхт на Дніпро попри заборону у Кременчуцькій РВА повністю закрили навігацію, навіть для спортивних шкіл.
Тоді до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мама юного спортсмена з веслування Марія Павленко. Через яхти, які ходили Дніпром попри заборону, дітям заборонили займатися як у Кременчуці, так і у Горішніх Плавнях. Вона попросила розібратися з даною ситуацію та дозволити дітям тренуватися.
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На наше запитання Лунін зазначив, що «діти повинні тренуватись», тому рішення переглянуть і таки дозволять виходити на воду.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер