Веслувальникам знову дозволять тренування на воді

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 239

Веслувальникам на байдарках та каное, що тренуються в спортивних школах Кременчука, знов дозволять тренування. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час онлайн-брифінгу, Кременчуцька РВА найближчим часом перегляне раніше прийняте рішення.

Нагадаємо, після новин про скандал із виходом яхт на Дніпро попри заборону у Кременчуцькій РВА повністю закрили навігацію, навіть для спортивних шкіл.

Тоді до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мама юного спортсмена з веслування Марія Павленко. Через яхти, які ходили Дніпром попри заборону, дітям заборонили займатися як у Кременчуці, так і у Горішніх Плавнях. Вона попросила розібратися з даною ситуацію та дозволити дітям тренуватися.

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На наше запитання Лунін зазначив, що «діти повинні тренуватись», тому рішення переглянуть і таки дозволять виходити на воду.