Допомогу постраждалим в «Амсторі» з обласного бюджету виплатять, коли у Кременчуці підготують документи

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 250

Виплати з обласного бюджету постраждалим внаслідок ракетного удару по «Амстору», а також виплати членам сімей загиблих розпочнуть, щойно в обладміністрації отримають пакет допомоги з Кременчука. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, гроші в обласному бюджеті закладені, чекають на документи.

Нагадаємо, розмір допомоги складає: членам сімей загиблих – 50 тисяч гривень; постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні – 25 тисяч гривень; постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні – 10 тисяч гривень.

Крім того, з міського бюджету Кременчука також виділили кошти на матеріальну допомогу після теракту в «Амсторі». Вона склала 100 тисяч - членам сімей загиблих, 25 тисяч - постраждалим, 10 тисяч гривень - тим, хто перебуває на амбулаторному лікуванні. Цю допомогу вже виплачують.