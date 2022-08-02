«Амстор»: грошова допомога виплачується

Виплати постраждалим і загиблим у наслідок ракетного удару по «Амстору» від Червого Хреста пройшли, казначейство їх пропустило. Виплати, які обіцяла Кременчуцька міська рада, також здійснюються.
Про це повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.
Наразі власник «Амстору» здійснює загороджувальні роботи, після чого приступить до розбору завалів, які залишилися від торговельного центру.
Нагадаємо, що 5 серпня у Кременчуці відбудеться панахида за загиблими в ТЦ «Амстор».
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер