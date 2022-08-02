«Амстор»: грошова допомога виплачується

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Виплати постраждалим і загиблим у наслідок ракетного удару по «Амстору» від Червого Хреста пройшли, казначейство їх пропустило. Виплати, які обіцяла Кременчуцька міська рада, також здійснюються.

Про це повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

- Платіжні доручення, відповідно до яких міська рада має здійснювати виплати, вже у казначействі. Вони підкріплені. Люди отримують кошти, - повідомив Олег Лєднік.

Наразі власник «Амстору» здійснює загороджувальні роботи, після чого приступить до розбору завалів, які залишилися від торговельного центру.

Нагадаємо, що 5 серпня у Кременчуці відбудеться панахида за загиблими в ТЦ «Амстор».