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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судитимуть полтавця, який біля дитячого майданчика стріляв з гранатомета

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 326

 

26 квітня мешканці Полтави думали, що стався приліт, а то розважався п'яний чоловік

Судитимуть 49-річного полтавця, який біля дитячого майданчика стріляв з гранатомета. Про це повідомляє прокуратура Полтавщини.

За даними слідства, 26 квітня цього року полтавець після вживання алкоголю взяв у знайомого реактивну протитанкову гранату РПГ-22. Цього ж вечора під час комендантської години у провулку Ломаному в Полтаві, неподалік дитячого майданчика, зневажаючи нормами моралі та загальноприйнятими правилами поведінки в суспільстві, зловмисник вистрілив із гранатомета. Випущена граната розірвалася у повітрі, а її частини впали на території приватного сектора та дитячого майданчика.

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28 липня Полтавська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Полтави за придбання, перевезення та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу, а також хуліганство, вчинене із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України). Обвинувальний акт розглядатиме Октябрський районний суд Полтави.

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Знайомого обвинуваченого вказаним судом 1 серпня цього року засудили за придбання, перенесення та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Враховуючи щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, чоловіка позбавили волі на 3 роки та на підставі ст. 75 КК України звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба Полтавської обласної прокуратури
Теги: Полтава вибух РПГ гранатомет суд дитячий майданчик граната
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