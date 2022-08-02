Судитимуть полтавця, який біля дитячого майданчика стріляв з гранатомета

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 326

Судитимуть 49-річного полтавця, який біля дитячого майданчика стріляв з гранатомета. Про це повідомляє прокуратура Полтавщини.

За даними слідства, 26 квітня цього року полтавець після вживання алкоголю взяв у знайомого реактивну протитанкову гранату РПГ-22. Цього ж вечора під час комендантської години у провулку Ломаному в Полтаві, неподалік дитячого майданчика, зневажаючи нормами моралі та загальноприйнятими правилами поведінки в суспільстві, зловмисник вистрілив із гранатомета. Випущена граната розірвалася у повітрі, а її частини впали на території приватного сектора та дитячого майданчика.

28 липня Полтавська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Полтави за придбання, перевезення та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу, а також хуліганство, вчинене із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України). Обвинувальний акт розглядатиме Октябрський районний суд Полтави.

Знайомого обвинуваченого вказаним судом 1 серпня цього року засудили за придбання, перенесення та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Враховуючи щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, чоловіка позбавили волі на 3 роки та на підставі ст. 75 КК України звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.