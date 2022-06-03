У Полтаві знайшли чоловіків, які наприкінці квітня стріляли з гранатомета

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 177

Їм повідомили про підозру, слідство триває

Поліція Полтавщини встановила особи двох чоловіків, що стріляли з ручного протитанкового гранатомета наприкінці квітня в обласному центрі. Ними виявилися 38- річний та 50-річний полтавці.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 ККУ. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Чоловікам повідомлено про підозру.

Як повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», 26 квітня 2022 року ввечері у Полтаві було чутно вибухи. Того ж дня у провулку Ломаному поліція виявила та вилучила спусковий пристрій гранатомету «РПГ-22».