Знайшли РПГ: вночі у Полтаві щось вибухнуло, але «прильотів» не зафіксували (доповнено)

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Ввечері у вівторок, 26 квітня, мешканці Полтави чули звуки, схожі на вибухи. Про це повідомив міський голова Полтави Олександр Мамай у Telegram.

- Щойно ви чули вибухи. Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото та відеоматеріали, - написав він.

У той же час очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін запевнив, що жодної інформації про «прильоти» чи руйнування інфраструктури немає.

- В деяких районах Полтави й передмістях багато хто чув звуки, схожі на вибухи. Станом на зараз у нас немає інформації про «прильоти», руйнування інфраструктури, постраждалих або збиті ракети. Будуть подробиці – інформуватиму, - написав очільник ОВА.

Жодних подробиць за цей час не з'явилось. Зазначимо, що за ніч у області 4 рази оголошували овітряну тривогу.

Доповнено:

Правоохоронці знайшли причину «вибухів». Як повідомили у пресслужбі поліції, близько 22.45 у провулку Ломаному у Полтаві поліція виявила спусковий пристрій гранатомету «РПГ-22». Його вилучили. Дані про інцидент внесені до ЄРДР, проводяться слідчі дії. Ситуація під контролем.

Якщо вам відома інформація про осіб, які можуть бути причетними до вказаного правопорушення або у вас є відомості, що допоможуть пришвидшити розкриття цього злочину, просимо надати їх до поліції за номерами: (0532) 51-77-55 (чергова частина Полтавського районного управління поліції), 102 або будь-яким іншим зручним для вас способом.