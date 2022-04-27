Повітряна тривога - всі в укриття (відбій 8.30)

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 446

Всім варто пройти в укриття.

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