На Дніпропетровщині після обстрілів горить підприємство енергетичної інфраструктури

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 1 339

Російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка у Дніпропетровській області, постраждало підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

- Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила та сильна пожежа. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні. Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка, - написав він.