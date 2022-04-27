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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Дніпропетровщині після обстрілів горить підприємство енергетичної інфраструктури

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 1 339

 

Є постраждалі

Російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка у Дніпропетровській області, постраждало підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

- Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила та сильна пожежа. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні. Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка, - написав він.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: Дніпро обстріли війна
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