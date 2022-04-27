СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

14-річна дівчина, вагітна після зґвалтування п'ятьма окупантами у Бучі, планує народжувати

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 1 913

 

З нею працює психолог

Зґвалтована у Бучі Київської області п'ятьма окупантами та завагітніла 14-річна дівчина планує залишити дитину.

Неповнолітня планує народжувати, попри те, що біологічним батьком дитини є ґвалтівник та окупант, розповіла за згоди батьків постраждалої психолог Олександра Квітко, повідомляє «Радіо Свобода».

Експерт додала, що тепер допомагає постраждалій прийняти зачату дитину.

- Олександра каже, що родина дівчини вирішили залишити дитину, адже лікарі попереджають: якщо зараз зробити аборт, постраждала, імовірно, не зможе більше мати дітей, - дізналися журналісти.

Загалом Квітко зараз працює із п’ятьма дівчатами віком 14-18 років, які завагітніли через зґвалтування російськими солдатами.

2
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Znaj.ua

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна Буча зґвалтування вагітність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх