14-річна дівчина, вагітна після зґвалтування п'ятьма окупантами у Бучі, планує народжувати

Зґвалтована у Бучі Київської області п'ятьма окупантами та завагітніла 14-річна дівчина планує залишити дитину.
Неповнолітня планує народжувати, попри те, що біологічним батьком дитини є ґвалтівник та окупант, розповіла за згоди батьків постраждалої психолог Олександра Квітко, повідомляє «Радіо Свобода».
Експерт додала, що тепер допомагає постраждалій прийняти зачату дитину.
Загалом Квітко зараз працює із п’ятьма дівчатами віком 14-18 років, які завагітніли через зґвалтування російськими солдатами.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер