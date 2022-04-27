14-річна дівчина, вагітна після зґвалтування п'ятьма окупантами у Бучі, планує народжувати

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З нею працює психолог

Зґвалтована у Бучі Київської області п'ятьма окупантами та завагітніла 14-річна дівчина планує залишити дитину.

Неповнолітня планує народжувати, попри те, що біологічним батьком дитини є ґвалтівник та окупант, розповіла за згоди батьків постраждалої психолог Олександра Квітко, повідомляє «Радіо Свобода» .

Експерт додала, що тепер допомагає постраждалій прийняти зачату дитину.

- Олександра каже, що родина дівчини вирішили залишити дитину, адже лікарі попереджають: якщо зараз зробити аборт, постраждала, імовірно, не зможе більше мати дітей, - дізналися журналісти.

Загалом Квітко зараз працює із п’ятьма дівчатами віком 14-18 років, які завагітніли через зґвалтування російськими солдатами.