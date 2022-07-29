5 серпня у Кременчуці відбудеться панахида за загиблими в ТЦ «Амстор»

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До участі у спільній молитві запрошуються священнослужителі та миряни усіх християнських конфесій

У п’ятницю, 5 серпня, виповнюється 40 днів із моменту ракетної атаки з боку росії на торговельний центр «Амстор». О 12.00 навпроти входу до зруйнованої будівлі відбудеться загальна панахида за усіма невинними жертвами теракту. Про це повідомив протоієрей Андрій Шиманович на сторінці Свято-Миколаївського собору Православної Церкви України.

До участі у спільній молитві запрошуються священнослужителі та миряни усіх християнських конфесій.

Панахиду ініціює настоятель Свято-Миколаївського собору ПЦУ протоієрей Володимир Макогон.

Нагадаємо, що на 9 день вбивства росіянами цивільних мешканців Кременчука відбулася загальна панахида за усіма безневинно вбитими 27 червня. Спільну заупокійну молитву провело духовенство Кременчуцького благочиння Полтавської єпархії Православної Церкви України.