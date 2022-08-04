На території дитсадка №58 вирубають більшість дерев: місцеві мешканці обурені

Вчора, 21:00 Переглядів: 566

4 серпня до нашої редакції звернулася кременчужанка Тетяна і розповіла, що на території дитсадка №58, що на Молодіжному, хочуть поспилювати усі дерева і уже позначили їх відповідним знаком, що означає вирубку. Жінка стверджує, що ці дерева – зелені і не виглядають аварійними, натомість їх можна кронувати. Тож її дуже обурює, що їх планують знести. Три каштани вже зрубали.

Тетяна зверталася до «Благоустрою Кременчука», який і проводить вирубку. Там їй відповіли, що територію дитячого садка оглядала спеціальна комісія, яку створили після смерті дівчинки, на яку у минулому році впало дерево у дитсадку №19. Ця комісія мала проінспектувати території закладів освіти і визначити аварійні дерева.

За коментарем ТЪ звернувся до директорки дитячого садка №58 Лариси Костюк. Вона підтвердила, що на території садка дійсно приберуть дерева – не всі, але більшість. Комісія обстежила зелені насадження дошкільного закладу та надала висновки, є відповідне рішення міської ради на знесення цих дерев. Загалом треба прибрати 43 дерева. За словами пані директорки, дитячий садок №58 працює з 1979 року, на його території багато старих та хворих дерев, вони повинні оновлюватися.

- Якщо я щось роблю на території закладу, це я роблю відповідно до законодавства, всі документи на це маються. Є документи на знесення 43 дерев. Але зараз ми пиляємо не 43, коштів на це не вистачає, – розповіла Лариса Костюк.

У залежності від висоти та товщини стовбура, знесення одного дерева обійдеться у 2-3 тисячі гривень. Тож аварійні дерева зноситимуть поступово.

Також пані Костюк додала, що після вирубки цих дерев планують насадити нові.