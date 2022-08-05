У Кременчуці розкажуть, як розпочинати свій музичний шлях

Для усіх поціновувачів музики у Кременчуці відбудеться лекція-обговорення «Введення в музичну освіту для початківців». Організатори заходу Простір ідей.
Коли: 6 серпня, 16.00
Де: вул. Софіївська, 36-Б, вхід здвору в «Простір ідей»
Вхід вільний, участь безкоштовна.
Лектором буде Яшнов Даніїл - музикант, композитор, учасник рок гуртів, співавтор музично-поетичного проекту на Донеччині, викладач з фортепіано та гітари. Учасник фестивалів «День музики» та «Я маю власну думку».
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер