У Кременчуці розкажуть, як розпочинати свій музичний шлях

Сьогодні, 07:48 Переглядів: 253

Для усіх поціновувачів музики у Кременчуці відбудеться лекція-обговорення «Введення в музичну освіту для початківців». Організатори заходу Простір ідей.

- Запрошуємо дізнатися з чого починати свій музичний шлях, чи можливо навчитися грати не дивлячись на вік та здібності та як музика допоможе реабілітуватися під час війни. Поговоримо про базові принципи створення музичного твору (пісні), - йдеться у повідомленні.

Коли: 6 серпня, 16.00

Де: вул. Софіївська, 36-Б, вхід здвору в «Простір ідей»

Вхід вільний, участь безкоштовна.

Лектором буде Яшнов Даніїл - музикант, композитор, учасник рок гуртів, співавтор музично-поетичного проекту на Донеччині, викладач з фортепіано та гітари. Учасник фестивалів «День музики» та «Я маю власну думку».