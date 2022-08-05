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Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуці відкриють третю частину проєкту «Щоденник війни»

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 207

  

Виставку відкриють наступного тижня

12 серпня о 14.00 у картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) відкриють третю частину проєкту «Щоденник війни». Представлять близько 30 нових воєнних плакатів в стилі поп-арт. Автор - кременчуцький художник Сергій Брильов.

Виставка працюватиме до 18 вересня з 10.00 до 17.00, окрім понеділків.

Тим часом, у Кременчуцькій міській художній галереї (Коцюбинського, 4) до 19 серпня працюють дві виставки.

«Лист Клімту. Золото душі», присвячена 160-річчю від дня народження австрійського митця Густава Клімта. Представлені роботи художників різних міст України.

«Слава Україні! Героям слава!» Кременчуцького міського товариства філателістів та кременчуцького художника Вадима Каторгіна. Виставлені марки, поштівки та конверти присвячені 100-річчю Української Народної республіки. А також колекція марок та конвертів, що пов'язані з подіями 2014 -2022 років.

Художня галерея відкрита з 10.00 до 16.00, окрім понеділка та вівторка.

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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка Сергій Брильов
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