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Накопичувальна пенсійна система: час і умови запуску

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 313

 

Стартувати реформу можна вже у 2024 році

Накопичувальну пенсійну систему можна починати запускати вже у 2024 році. Але за умови, якщо війна в Україні закінчиться наступного року. Про це повідомила Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики.

- Накопичувальна пенсійна система потрібна. Але я не буду в дуже райдужному світлі все змальовувати, бо не весь обсяг необхідних завдань залежить від Міністерства соціальної політики. Подати законопроєкт із відсотком відрахування - це найпростіше, що може бути. І той закон, який зараз подано зі зменшеннями ПДФО, я вважаю, є грамотним варіантом початку. Друге дуже важливе завдання - це зберегти гроші, щоб вони мали можливість бути виплаченими, коли людина досягне пенсійного віку, примножити їх, принаймні на рівень інфляції, - сказала Міністерка.

Проте старт запуску реформи, наголосила вона, залежить від того, як надовго затягнеться війна в Україні.

- Якщо дасть Бог і наступного року її закінчимо, то ми уже з 2024 року можемо розпочинати запускати накопичувальну систему. Так, як наразі ця система прописана, вона не створює для людини великого накопичення, але дає змогу потрохи запускати всі процеси заробляння коштів. Це буде на кшталт пілотного проєкту, який не сильно ризикований, який не спричинить для людини втрату більших коштів, і де першим оператором буде Державний накопичувальний банк, і ми зможемо більше прогарантувати їх збереження, - розповіла Оксана Жолнович.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: пенсія накопичувальна пенсія пенсійна реформа
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