Питання подовження часу продажу міцного алкоголю розглянути найближчим часом

Час продажу міцного алкоголю можуть подовжити, але рішення прийматиме рада оборони області. Як сьогодні, 5 серпня, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час онлайн-брифінгу, звернення підприємців є, проте це питання доцільності вивчають правоохоронні органи.
Нагадаємо, зараз дозволений продаж алкоголю міцніше 5% в торговельних точках та закладах громадського харчування з 12.00 до 18.00
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер