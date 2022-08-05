Питання подовження часу продажу міцного алкоголю розглянути найближчим часом

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 462

Час продажу міцного алкоголю можуть подовжити, але рішення прийматиме рада оборони області. Як сьогодні, 5 серпня, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час онлайн-брифінгу, звернення підприємців є, проте це питання доцільності вивчають правоохоронні органи.

«Питання винесемо на розгляд ради оборони області найближчим часом», - сказав Лунін.

Нагадаємо, зараз дозволений продаж алкоголю міцніше 5% в торговельних точках та закладах громадського харчування з 12.00 до 18.00