Коти на Марсі, відлуння та проблеми в школі: що новенького почитати юним кременчужанам

Кременчуцькі бібліотекарі знайомлять маленьких читачів з дитячими книгами від Українського інституту книги, які отримало наше місто
Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще й яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук».
Тому кременчуцькі бібліотекарі продовжують знайомити маленьких читачів з дитячими книгами від Українського інституту книги, які отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що на проспекті Лесі Українки, 13.
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Юлія Ілюха «Космокоти. Марсіанські хроніки Мурка Мняуска»
«Несправедливо, що всі космічні пригоди дістаються людям, а коти, не менш розумні й талановиті, змушені сидіти вдома і лише спостерігати за всім по телевізору. Я впевнений, що краще за кота з надскладним завданням польоту на Марс не впорається ніхто, тож пропоную свою кандидатуру.» Саме такого електронного листа (друкувати він умів добре) надіслав кіт Мурко Ілону Маску, коли побачив по телевізору його інтерв’ю. Та це ще не все - не годиться летіти на іншу планету простому домашньому котику Муркові, треба терміново придумати собі прізвище. Отож тепер він – Мурко Мняуск. Красиво! Чи вдасться Муркові зустрітися з Ілоном Маском, щоб стати першим у світі котиком-марсонавтом, та чи відкриє йому свою головну таємницю червона планета, ви дізнаєтесь, прочитавши книгу.
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Тетяна Винник «Відлуння нашої хати»
Книга буде цікава дошкільнятам та учням молодших класів. Як же сумувала Даринка, що в неї немає братика. Проте коли Ромчик народився, вона засумувала ще більше, адже вся увага тепер діставалася йому. Життя Даринки змінюється, коли на старому горищі вона знайомиться з хлопчиком-відлунням на ім’я Талалайко. Зі своїм новим другом дівчинка дізнається багато цікавого про чарівних істот, які заселяють їхній дім, про дружбу і допомогу. З Даринкою та Талалайком трапляються цікаві та повчальні пригоди, після яких дівчинка починає більше цінувати дружбу та батьківську любов. А в кінці книжки маленький бонус для допитливих – дві цікаві гри-головоломки.
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Джеймс Паттерсон і Кріс Теббетс «Середня школа: заберіть мене звідси!»
Якщо ви все ж сумуєте за школою, то ця книга – саме для вас. Рейфові Хачадоряну довелося переїхати до великого міста, однак життя там, як виявилося, зовсім не мед. Хлопця зарахували до школи його мрії, але всі учні там – суперрозумні сноби. Перше завдання Рейфа в школі – намалювати щось дивовижне з його життя, однак у нього, здається, творча криза. А ще у хлопця з’явилася нова місія, божевільніша за попередню: він збирається відчути життя сповна – найцікавіше життя, яке тільки може мати школяр. Отож усім приготуватися до надзвичайної пригоди…
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер