Коти на Марсі, відлуння та проблеми в школі: що новенького почитати юним кременчужанам

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 131

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще й яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук».

Тому кременчуцькі бібліотекарі продовжують знайомити маленьких читачів з дитячими книгами від Українського інституту книги, які отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що на проспекті Лесі Українки, 13.