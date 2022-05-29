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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Південнобузькому напрямку ЗСУ наступають: ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 389

 

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Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 29 травня. Розпочалась 95 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках відзначається збільшення оперативної та бойової підготовки в ході перевірки сил реагування збройних сил республіки білорусь. Зберігається загроза завдання з республіки білорусь ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об’єктах.

На Сіверському напрямку противник продовжує заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив, щоб не допустити подальше просування наших підрозділів у напрямку держкордону України. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжив дистанційно мінувати місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та відновленні наступу. Здійснює поповнення втрат та запасів. Здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького.

На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі Лимана.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька, бої тривають. У районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Силами армійської авіації завдав авіаударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії противник намагався наступати в районах Кам’янки та Веселого, успіху не мав.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі Костромки. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

З метою поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
У Придністровському регіоні республіки Молдова тривають обмежувальні заходи, посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян, посилений контроль за використанням автомобілів, обладнаних спецзасобами.

Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові.

За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога, знищили один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу «Орлан-10». Має ворог втрати і на інших напрямках.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна втрати окупантів російські загарбники ЗСУ
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