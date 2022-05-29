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Кременчук, Полтавщина

У Полтаві вирішили розпочати процес «дерусифікації»

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 781

Підпадає близько 40 вулиць Полтави 

Перший заступник міського голови Полтви Валерій Пархоменко в ефірі телеканалу «ІРТ» повідомив про підготовку до перейменування топонімів. За його словами, потрібно перейменувати вул. Уютну, адже це русизм. Також приберуть імена людей, яких не повинно бути, зокрема, ім’я радянського генерала Миколи Ватутіна. Знімуть меморіальну табличку російському генерал-фельдмаршалу Івану Паскевичу, а також перейменують близько 40 вулиць (для порівняння у Кременчуці - 135 вулиць та парк).

-  Спочатку ми повинні вибудувати систему: ось перелік знаків, топонімів, пам’ятників, які слід прибрати. Це розглядає комісія, а потім рішення приймає виконком. Це триватиме 2 місяці, а засідання будуть публічними, щоб ніхто не сказав, що ми узурпували право щось змінювати, - сказав Валерій Пархоменко.

Валерій Пархоменко повідомив, що одна силова структура запропонувала міській владі ім’я людини, яка боронила острів Зміїний. Як висновок: «Історія нехай залишиться в історії, а ми формуватимемо свою». Окрім цього Валерій Пархоменко повідомив, що міська влада та відповідна комісія врахує список імен, які рекомендував Кабінет Міністрів. Серед них є й наші достойні земляки.

Нагадаємо, що міський голова Полтави Олександр Мамай пропонував розпочати процес перейменування вулиць міста після перемоги. 

Дерусифікацію Полтави розпочнуть після скасування воєнного стану
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Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування Полтава
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