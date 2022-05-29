У Кременчуці перевірили в яких умовах мешкають вимушені переселенці

Спеціалісти Кременчуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби перевірили 12 місць тимчасового перебування переселенців. Перевірки тривали з 23 до 27 травня.
Під час перевірок зверталась увага на:
З працівниками вказаних закладів проведена роз’яснювальна робота по дотриманню вище викладених вимог, профілактиці виникнення інфекційних хвороб та харчових отруєнь.
Також фахівці служби взяли участь в роботі комісій щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти під час воєнного стану в Горішніх Плавнях – 3 обˋєкта та Градизька ТГ – 1. Під час роботи комісій фахівцями надавалась відповідна консультативна допомога.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер