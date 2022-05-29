У Кременчуці перевірили в яких умовах мешкають вимушені переселенці

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Спеціалісти Кременчуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби перевірили 12 місць тимчасового перебування переселенців. Перевірки тривали з 23 до 27 травня.

Під час перевірок зверталась увага на:

умови проживання, харчування, прання білизни, забезпечення якісною питною водою

забезпечення людей, які прибувають до місць тимчасового перебування медичною допомогою та лікарськими засобами

забезпечення окремих кімнат для ізоляції на випадок виникнення підозри на інфекційну хворобу, симптомів гострого респіраторного захворювання гострої кишкової інфекції тощо

забезпеченням рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками,

створення умов для дотримання правил особистої гігієни

зберігання твердих побутових відходів.

З працівниками вказаних закладів проведена роз’яснювальна робота по дотриманню вище викладених вимог, профілактиці виникнення інфекційних хвороб та харчових отруєнь.

Також фахівці служби взяли участь в роботі комісій щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти під час воєнного стану в Горішніх Плавнях – 3 обˋєкта та Градизька ТГ – 1. Під час роботи комісій фахівцями надавалась відповідна консультативна допомога.