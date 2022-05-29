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У Кременчуці перевірили в яких умовах мешкають вимушені переселенці

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 1 105

  

Продовжують моніторити пункти проживання вимушених переселенців

Спеціалісти Кременчуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби перевірили 12 місць тимчасового перебування переселенців. Перевірки тривали з 23 до 27 травня.

Під час перевірок зверталась увага на:

  • умови проживання, харчування, прання білизни, забезпечення якісною питною водою
  • забезпечення людей, які прибувають до місць тимчасового перебування медичною допомогою та лікарськими засобами
  • забезпечення окремих кімнат для ізоляції на випадок виникнення підозри на інфекційну хворобу, симптомів гострого респіраторного захворювання гострої кишкової інфекції тощо
  • забезпеченням рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками,
  • створення умов для дотримання правил особистої гігієни
  • зберігання твердих побутових відходів.

З працівниками вказаних закладів проведена роз’яснювальна робота по дотриманню вище викладених вимог, профілактиці виникнення інфекційних хвороб та харчових отруєнь.

Також фахівці служби взяли участь в роботі комісій щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти під час воєнного стану в Горішніх Плавнях – 3 обˋєкта та Градизька ТГ – 1. Під час роботи комісій фахівцями надавалась відповідна консультативна допомога.

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Автор: Альона Душенко
Теги: переселенці
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