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Дерусифікацію Полтави розпочнуть після скасування воєнного стану

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 576

 

Про це повідомив міський голова Полтави

Дерусифікація Полтави розпочнеться після скасування воєнного стану, а майбутнє пам'яток вирішуватиме уряд. Про це повідомив міський голова Полтави Олександр Мамай.

- Що стосується перейменування вулиць, закінчується воєнний стан, оголошуємо конкурс на перейменування вулиць і перейменовуємо всі підряд на розсуд громади. Що стосується пам‘яток історії, я бачив різні пропозиції. Усі оці процедури зі зміною пам‘яток будуть погоджуватися тільки з КМУ, - повідомив Олександр Мамай. 

Нагадаємо, що у Кременчуці вже розпочали процес дерусифікації. За словами голови комісії з перейменування та секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка, цей процес займе не менше двох місяців.

Процес «дерусифікації» Кременчука займе не менше двох місяців
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Автор: Альона Душенко

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Теги: дерусифікація Полтава перейменування вулиці пам'ятки
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