Дерусифікацію Полтави розпочнуть після скасування воєнного стану

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 576

Дерусифікація Полтави розпочнеться після скасування воєнного стану, а майбутнє пам'яток вирішуватиме уряд. Про це повідомив міський голова Полтави Олександр Мамай.

- Що стосується перейменування вулиць, закінчується воєнний стан, оголошуємо конкурс на перейменування вулиць і перейменовуємо всі підряд на розсуд громади. Що стосується пам‘яток історії, я бачив різні пропозиції. Усі оці процедури зі зміною пам‘яток будуть погоджуватися тільки з КМУ, - повідомив Олександр Мамай.

Нагадаємо, що у Кременчуці вже розпочали процес дерусифікації. За словами голови комісії з перейменування та секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка, цей процес займе не менше двох місяців.