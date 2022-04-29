Проти України росіяни відправили воювати вчителя з Полтавщини

Сьогодні, 09:54 Переглядів: 1 296

До полону до українських військових потрапив вчитель Сергій Запорожець, який переїхав з Опішні до Горлівки. Його примусово мобілізували до армії «ДНР». Цікаво, що його родина розмовляє українською, а син живе в Полтаві. Про це стало відомо з інтерв’ю, яке виклав блогер Володимир Золкін.

Чоловіка мобілізували 19 лютого, коли проводили показову евакуацію населення з окупованої частини Донецької області. Наказ керівництва школи та боязнь втратити роботу привели чоловіків до армії. Їм обіцяли умови без активних бойових дій, проте 1 березня вони потрапили під мінометний обстріл.

Чоловіки здалися у полон ЗСУ того ж дня. Усі полонені були працівниками сфери освіти у Горлівці або неподалік неї.

- У нас були каски зразка 1943 та 1945-1954 років випуску. У нас не було бронежилетів, медичних пакетів і навіть санітара на всю позицію. Тобто, не дай боже що, поранення не було б як перев’язати навіть, - розповів Сергій Запорожець.

Рядовий стрілок розповів, що вдома спілкується українською, один з синів живе у Полтаві, інший у Мелітополі. Сам чоловік родом з Опішні Полтавської області. У Горлівці до 2014 року викладав у школі українську мову та літературу, потім став вчителем російської. У 2019 році його внесли до бази «Миротворця», адже був членом виборчої комісії під час виборів ватажка так званої «ДНР» 2018 року. Тим самим він намагався легалізувати цю організацію.