Цими вихідними краєнавець Євген Бергер розкаже таємниці «Міського саду»

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 2

Захід розпочнеться о 13.00. Збір під аркою на вході до саду.

30 квітня у Міському саду відбудеться екскурсія з краєзнавцем Євгеном Бергером.

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