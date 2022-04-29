ППО працює: за добу українські захисники збили 15 повітряних цілей

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Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 29 квітня. Розпочалася 65 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. росія не припиняє ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не було. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною.

На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявили.

На Слобожанському напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою недопущення перегрупування наших військ ворог обстрілює позиції із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення. Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу «Азовсталь».

На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада обмежує пересування та затримує місцевих жителів, а також блокує гуманітарні вантажі з території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Камянка-Дніпровська викрали понад 60 тон пшениці разом із вантажним транспортом.

За попередню добу українські захисники уразили 15 повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили дев’ять атак ворога, знищили шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!