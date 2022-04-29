На Полтавщині перейменують дві вулиці на честь Героїв України Андрія Конопльова та Олександра Оксанченка

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 225

У Пирятинській громаді можуть перейменувати дві вулиці на честь загиблих Героїв України – Андрія Конопльова та Олександра Оксанченка. Про це повідомили у Пирятинській громаді.

Під час сесійного засідання депутат Олег Куча вніс запропонував, аби під час перейменування вулиць у населених пунктах громади, двом із них присвоїли імена Героїв України – Андрія Конопльова та Олександра Оксанченка. Пропозиція отримала схвальні відгуки.

Герой України Андрій Конопльов – мешканець села Новооржицьке, що на Полтавщині, старший сержант, стрілець-помічник гранатометника 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. З листопада 2014 року брав участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області, воював на Дебальцівському плацдармі. Загинув 23 січня 2015 року під час оборони взводного опорного пункту, який атакували танки противника. Старший сержант Конопльов встиг знищити один танк і підбити другий. Звання Героя України отримав посмертно.

Полковника Олександра Оксанченка загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. На його рахунку – понад дві тисячі льотних годин. Він бездоганно виконував найскладніші елементи вищого пілотажу. Він став відомим після тріумфальних польотів на авіашоу - SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest. Його почерк та стиль виконання фігур вищого пілотажу тепер знає весь світ. Оксанченка заслужено вважають одним з кращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків.