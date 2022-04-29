СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Кременчук, Полтавщина, Прощаемся с СССР

На Полтавщині перейменують дві вулиці на честь Героїв України Андрія Конопльова та Олександра Оксанченка

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 225

 

Депутати підтримують перейменування

У Пирятинській громаді можуть перейменувати дві вулиці на честь загиблих Героїв України – Андрія Конопльова та Олександра Оксанченка. Про це повідомили у Пирятинській громаді.

Під час сесійного засідання депутат Олег Куча вніс запропонував, аби під час перейменування вулиць у населених пунктах громади, двом із них присвоїли імена Героїв України – Андрія Конопльова та Олександра Оксанченка. Пропозиція отримала схвальні відгуки.

Герой України Андрій Конопльов – мешканець села Новооржицьке, що на Полтавщині, старший сержант, стрілець-помічник гранатометника 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. З листопада 2014 року брав участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області, воював на Дебальцівському плацдармі. Загинув 23 січня 2015 року під час оборони взводного опорного пункту, який атакували танки противника. Старший сержант Конопльов встиг знищити один танк і підбити другий. Звання Героя України отримав посмертно.

Полковника Олександра Оксанченка загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. На його рахунку – понад дві тисячі льотних годин. Він бездоганно виконував найскладніші елементи вищого пілотажу. Він став відомим після тріумфальних польотів на авіашоу - SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest. Його почерк та стиль виконання фігур вищого пілотажу тепер знає весь світ. Оксанченка заслужено вважають одним з кращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків.

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Пирятин перейменування воїни світла війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх