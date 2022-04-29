Організатор велопарадів у Кременчуці Олексій Корчак з друзями виготовляє лави з піддонів

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 225

Кременчужанин Олексій Корчак до війни працював будівельником та захоплювався велоспортом. Спортивні змагання та велопаради були невід’ємною частиною його життя. Зараз Олексій активно долучився до волонтерства. Разом з однодумцями він робить з піддонів лавки для укриттів та бомбосховищ. Виготовили їх уже близько 800.

Завдяки Олексію кременчужанам зручніше перебувати в укриттях під час повітряних тривог. Як і всі кременчужани, він вірить, що перемога буде за нами.